Winterberg – Das Familienzentrum des DRK in Winterberg bietet mit dem CANTIENICA® Beckenbodentraining (zertifizierter Präventionskurs der gesetzlichen Krankenkassen) ein neues Angebot ab dem 6.März wöchentlich für insgesamt 10 Wochen an. Das Beckenbodentraining von Janet Küper dient nicht nur der Gesundheit und Fitness sondern hilft auch im Alltag einen Ausgleich zu finden. Das Becken selbst wird ideal aufgerichtet. So entsteht ein Muskelkorsett, ein Powerbecken, das die Haltung optimiert, die Wirbelkörper und Gelenke schützt und Verschleißerscheinung aller Art vorbeugt. Eine schnelle und nachhaltige Hilfe bei bspw. Blasenschwäche, Rückenschmerzen, Erschlaffung der Po- und Bauchmuskulatur aber auch Menstruationsbeschwerden, uvm. ist hierdurch möglich. Der Kurs beginnt um 20:00 Uhr, dauert 60 Minuten und findet im DRK Familienzentrum und Kindertageseinrichtung in Winterberg (Am Rad 16) statt. Die Anmeldung erfolgt über die ausgebildete CANTIENICA® Trainerin Janet Küper (Tel.: 0151/ 20706866) oder direkt im Familienzentrum des DRK.