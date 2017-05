Olpe. Mit einem Sieg für Trainer Giuseppe Siscaro endete für die Kartslalom-Fahrer des Olper Automobil-Clubs OAC der Ausflug zum dritten Lauf der Siegerland-Meisterschaften in Bad Laasphe.

Da der 7. Mai in der ADAC Kartslalom-Westfalenmeisterschaft rennfrei war, trat der OAC- Motorsport-Nachwuchs an diesem Sonntag als Gast-Starter in der Siegerländer Rennserie an. OAC-Trainer Giuseppe Siscaro gewann dabei in der Klasse 6 (Jahrgänge 1994-1998). Michael Schwarzkopf (Klasse 2) als Vierter und Robin Heik (Klasse 5) als Siebter steuerten zwei weitere Top-Ten-Resultate bei.

