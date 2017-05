Märkischer Kreis – Die nächste Sprechstunde der Pflegeberatung Märkischer Kreis in Meinerzhagen findet am Freitag, 2. Juni, im Bürgerzentrum „Mittendrin“, Prumbomweg 3, statt. Dort steht Jens Trimpop, wie jeden ersten Freitag im Monat, von 9:30 bis 11:30 Uhr für alle Fragen rund um die Pflege zur Verfügung. Die Pflegeberaterinnen und Pflegeberater bieten auch Hausbesuche an. Für eine erste Kontaktaufnahme oder eine telefonische Beratung sind sie telefonisch zu erreichen unter 02352/966-7777 oder per E-Mail pflegeberatung@maerkischer-kreis.de. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.maerkischer-kreis.de.