Plettenberg – Derfflinger Straße Am Sonntagmorgen, 21.05.2017, gegen 02:15 Uhr, warfen Unbekannte mit einem Gullideckel die Scheibe eines dortigen Supermarktes ein. Nach dem Einwerfen wurden die Täter augenscheinlich gestört und flüchteten ohne Beute und bislang unerkannt vom Tatort. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Bahnhofsplatz Am Sonntag, 21.05.2017, in der Zeit von 02:00 Uhr – 04:00 Uhr, versuchten unbekannte mit einem Gullideckel die Scheibe des dortigen Kiosks einzuwerfen. Die Scheibe hielt dem Ansinnen der Einbrecher stand. Es entstand Sachschaden.

Breddestraße Ebenfalls am Sonntagmorgen, hier gegen 03:25 Uhr, wurde die Scheibe eines dortigen REWE Marktes mit einem Gullideckel eingeschlagen und die Täter entwendeten Zigaretten. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden.

In allen Fällen fragt die Polizei in Plettenberg: Wem sind in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen und/oder insbesondere Fahrzeuge aufgefallen?