Plettenberg – Zu einem schweren Radunfall im Waldgebiet oberhalb dem Bruchweg in Holthausen, wurden am Mittwochabend gegen 20:40 Uhr die Rettungskräfte der Plettenberger Feuer- und Rettungswache alarmiert. Ein Radfahrer war ersten Informationen zur Folge schwer gestürzt, wobei nach notärztlicher Untersuchung der Verdacht bestand, dass er sich dabei mehrere zum Teil schwerste Verletzungen zuzog. Der Rettungshubschrauber Christoph 25 aus Siegen wurde angefordert, welcher nach Absicherung eines geeigneten Landeplatzes durch die hauptberufliche Wachbereitschaft auf einer geeigneten Wiese zwischen Dingeringhauser Weg und Bruchweg zur Landung ging. Aufgrund der Dämmerung wurde der Landeplatz zusätzlich von der Feuerwehr umfangreich ausgeleuchtet. Der Verletzte wurde mit dem Helikopter einer geeigneten Fachklinik in Siegen zugeführt. Zum Unfallhergang kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen.