Rüthen – Am Mittwochmorgen gegen 07:35 Uhr fuhr eine 21-jährige Frau aus Rüthen mit ihrem PKW auf der L536 von Rüthen in Richtung Lippstadt. Als sie auf ein Grundstück abbog und dazu verkehrsbedingt kurz hielt, krachte eine 19-jährige Autofahrerin aus Rüthen in das Heck des stehenden PKW. Bei dem Unfall wurden beide Frauen verletzt. Nach einer Erstversorgung wurden sie mit Rettungstransportwagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen betrug etwa 4000 Euro.