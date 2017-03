Alle Schützenfest-Termine für den Kreis Olpe: Bald ist sie endlich vorbei. Ja, die Winterzeit und somit auch die Schützenfest freie Zeit. Die schönsten Tage im Jahr sind in den Städten und Gemeinden im Kreis Olpe unterschiedlich. Auch das “freundliche Gefrotzel” zwischen Attendorn und Olpe – oder Olpe und Attendorn. Egal von welchem Ufer am Biggesee man diese Hassliebe betrachtet, das Schützenfest vereint am Ende doch wieder alle. So ist es nunmal im Sauerland. Traditionen werden gelebt.

Traditionen halten die Menschen beieinander. Aus diesem Grund und weil es so schön ist, haben die Schützenfeste im Kreis Olpe einen ganz besonderen Stellenwert. Aus diesem Grund haben wir für alle Schützenfest-Freunde die diesjährigen Schützenfest-Termine zusammengetragen und nach Datum sortiert aufbereitet.

Einfach ausdrucken und “ab an die Pinnwand” damit. Die Südwestfalen Nachrichten (SüWeNa) werden in diesem Jahr einige Schützenfeste besuchen und Fotostrecken, sowie Live-Broadcastings über die Südwestfalen Nachrichten Facebookseite (bitte Liken!) “senden”. Unsere Redaktion wünscht allen Schützenbrüdern/-schwestern eine wunderschöne Schützenfestsaison 2017!

Schützenfest-Termine im Kreis Olpe 2017:

06. – 07. Mai Elben 12. – 14. Mai Wegeringhausen 12. – 14. Mai Neger 25. – 28. Mai Altenhof 26. – 28. Mai Benolpe 26. – 28. Mai Berlinghausen 27. – 29. Mai Oberelspe 27. – 29. Mai Thieringhausen 02. – 04. Juni Frenkhausen 02. – 04. Juni Hülschotten 02. – 04. Juni Hünsborn 02. – 04. Juni Römershagen 02. – 04. Juni Weringhausen 04. – 05. Juni Dahl-Friedrichsthal 09. – 11. Juni Brün 09. – 11. Juni Halberbracht 09. – 11. Juni Lichtringhausen 09. – 11. Juni Marmecke 09. – 11. Juni Milchenbach 16. – 18. Juni Altenkleusheim 16. – 18. Juni Drolshagen 16. – 18. Juni Oedingen 16. – 18. Juni Ottfingen 16. – 18. Juni Würdinghausen 17. – 19. Juni Serkenrode 17. – 18. Juni Windhausen 22. – 25. Juni Lütringhausen 23. – 25. Juni Hofolpe – Heidschott 23. – 25. Juni Schönau-Altenwenden 24. – 25. Juni Albaum 24. – 26. Juni Bleche 24. – 26. Juni Grevenbrück 24. – 26. Juni Schönholthausen-Ostentrop 30. – 03. Juni – Juli Attendorn 30. – 02. Juni – Juli Bilstein 30. – 03. Juni – Juli Rhode 01. – 03. Juli Finnentrop 01. – 03. Juli Oberhundem 07. – 09. Juli Gerlingen 07. – 09. Juli Schreibershof 07. – 09. Juli Sporke-Hespecke 07. – 09. Juli Welschen Ennest 07. – 10. Juli Neuenkleusheim 08. – 10. Juli Altenhundem 08. – 10. Juli Heggen 14. – 16. Juli Heinsberg 14. – 16. Juli Saalhausen 15. – 16. Juli Valbert 15. – 17. Juli Ennest 15. – 17. Juli Helden 15. – 17. Juli Olpe 21. – 23. Juli Hunswinkel 21. – 23. Juli Sondern 21. – 24. Juli Blekhofen 22. – 24. Juli Dünschede 22. – 24. Juli Iseringhausen 28. – 30. Juli Langenei – Kickenbach 29. – 30. Juli Kohlhagen 29. – 31. Juli Fretter 04. – 06. August Hillmicke 04. – 06. August Rahbrach-Kruberg 04. – 06. August Kirchveischede 04. – 07. August Rüblinghausen 05. – 07. August Elspe 05. – 07. August Lenhausen 05. – 07. August Listerscheid 11. – 13. August Kirchhundem 11. – 13. August Maumke 11. – 13. August Rehringhausen 12. – 14. August Neu-Listernohl 18. – 20. August Saßmicke 25. – 27. August Heid 25. – 27. August Oberveischede 26. – 28. August Rönkhausen 09. – 11. September Bamenohl 01. – 03. September Meggen

Alle Angaben ohne Gewähr!