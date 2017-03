Siegen – Unbekannte schlugen am Montagmorgen bei einem Einfamilienhaus in Siegen-Eisern in der Eiserntalstraße die Glasscheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so unbefugten Zutritt. Sie entwendeten vorgefundenes Bargeld, zwei Laptops und eine Playstation.

Die Polizei geht aktuell davon aus, dass zwei bzw. drei männliche Täter das Einfamilienhaus bereits am Sonntag (05.03.17) ausbaldowert haben. Am Montag erfolgte dann in der Zeit zwischen 10.45 und 11.30 Uhr der Einbruch, bei dem die Täter sich zuvor zu Fuß aus Richtung Rinsdorf kommend dem Tatobjekt näherten.

Von zwei Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: 1. Täter: ca. 20 Jahre alt, gedrungene Figur, komplett schwarz gekleidet, Oberteil mit Kapuze, trug einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken, vermutlich ausländischer Herkunft. 2. Täter: ca. 25 Jahre alt, schlankere Statur, hatte O-Beine, ebenfalls vermutlich ausländischer Herkunft.

Weitere sachdienliche Hinweise zu den Verdächtigen oder auch verdächtigen Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.