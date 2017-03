Siegen – Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende in den Kiosk eines Siegener Gymnasiums in der Oranienstraße ein und entwendeten daraus eine blaue Geldkassette mit Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.