Siegen – Vergeblich versuchten am vergangenen Wochenende Unbekannte in eine soziale Tagestätte in Siegen in der Straße “Altenhof” einzudringen. Die Täter richteten einen Sachschaden von rund 1000 Euro an, zogen allerdings ohne Beute gemacht zu haben wieder von dannen. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.