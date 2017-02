Siegen – Am Sonntagnachmittag (17.10 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Siegen-Geisweid in der Röntgenstraße zu einem Brandgeschehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war vermutlich in einer Küche eine Dunstabzugshaube in Brand geraten. Die 60-jährige Wohnungsinhaberin trug bei dem Geschehen eine Rauchgasvergiftung davon und musste deshalb mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Vor Ort waren zahlreiche Kräfte von Polizei und Feuerwehr im Einsatz. In der Wohnung der 60-Jährigen entstand lediglich leichter Sach- bzw. Rußschaden.