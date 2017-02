25. & 26. Februar 2017, Siegerlandhalle Siegen

Samstag & Sonntag 10.00 bis 18.00 Uhr

Siegen – auch in diesem Jahr findet die Hund & Heimtier Messe in der Siegerlandhalle statt. Am 25. und 26. Februar dürfen sich wieder alle Tierliebhaber auf ein vielfältiges Programm rund um das Thema Haustier freuen. Neben Hunden und Katzen werden auch viele andere Tiere zu sehen sein. Rund 85 Fachaussteller, Händler, Züchter, Clubs und Vereine sind mit großen Ausstellungsständen und Vorführungen auf der Haustiermesse dabei.

Das Angebot der Haustiermesse in Siegen

Die Erlebnismesse für die ganze Familie ist inzwischen eine Tradition in der Siegerlandhalle und lockt jedes Jahr aufs Neue große Besucherscharen aus der ganzen Region an. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist etliche neue Aussteller zu gewinnen, die mit ihren Produkten die Messe bereichern. An den verschiedenen Ständen gibt es ausführliche Informationen zu Vereinen und unterschiedlichen Rassen, man kann sich rund um das Thema Tierschutz informieren sowie etwas über artgerechte Haltung und das natürliche Hundeverständnis lernen. Die Besucher haben die Möglichkeit sich über die Arbeit von Rettungshundestaffeln zu informieren und den Tieren bei ihrer Arbeit sogar ein bisschen über die Schulter zu schauen. Auch das Thema barfen beschäftigt etliche Tierbesitzer. Die Frage, ob man alle BARF-Grundsätze befolgt, verunsichert. An Stand GS 009 können die Besucher Ihre Barfration zum Messesonderpreis checken lassen.

Sie können sich über die neuesten Trends und Farben auf dem Markt der Hunde- und Katzenbetten oder die neuesten Designs im Bereich Halsbänder und Leinen informieren. Ebenso können Sie sich in Bezug auf die Fütterung beraten und inspirieren lassen. Ein professioneller Fotograf setzt vor Ort, wenn gewünscht, die Hunde gekonnt in Szene. Die Besucher können in den verschiedensten

Tierspielzeugen stöbern oder funktionale und modische Outdoorbekleidung für den Spaziergang anprobieren. Bei einem Snack am Stand der Accenta Siegen kann man sich stärken und das

interessante Showprogramm genießen. Kurz: man kann einen schönen Messetag mit der ganzen Familie in der Siegerlandhalle verbringen.

Neben Hunden und Katzen gibt es auch wieder wunderschöne Greifvögel wie den Roten Milan oder den beeindruckenden Uhu hautnah zu bestaunen. So werden auch außergewöhnliche Tiere den Besuchern nahe gebracht.

Das Rahmenprogramm der Hund & Haustier Messe in der Siegerlandhalle

Das Showprogramm wartet mit einigen Highlights für Groß und Klein auf. Besonders die internationale Katzenausstellung der Crystal Palace Cats wird auch in diesem Jahr wieder für

Begeisterung sorgen. Ein absolutes Highlight wird die Flugshow des Ordens deutscher Falkoniere sein. Hier erfährt man interessante Details über die imposanten Vögel und kommt ins Staunen, wenn der Wüstenbussard über den Köpfen der Besucher durch die Halle seine Kreise zieht.

Staunen können die Besucher auch beim Dog Dancing von Tierheilpraktikerin Inka Seibel mit ihrer tauben Hündin Ari, die beweist, dass auch Hunde mit Handicap zu außergewöhnlichen Leistungen fähig sind. Unterhalten wird auch Frau Sarah Apel, die mit ihrer Hunderasselbande verschiedene Vorführungen darbietet. Ob Heelwork to Music, Longieren, Dogdance oder der Mitmachworkshop zum Thema Trickdogging. Frau Apel und ihre Hunde bieten Unterhaltung und Inspiration. Die neuesten Trends auf dem Hundemodenmarkt führt „Model“ Wilma bei der Hundemodenschau der Firma RR Dog`s WARE vor.

Und nicht zuletzt unterhalten die Hundefreunde Niederndorf wieder mit ihrer Welpen- und Junghundeschau. Kurz gesagt: die Besucher können sich auf ein aufregendes und abwechslungsreiches Rahmenprogramm an beiden Messetagen freuen. Haustierbesitzer, Hobbyzüchter sowie große und kleine Tierfans sind herzlich eingeladen, bei der Hund & Heimtier vorbeizukommen, sich zu informieren und im vielfältigen Angebot der Messe zu stöbern.

Der Eintritt kostet 7€. Kinder bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt. Hunde haben nur mit Impfausweis freien Eintritt.

SüWeNa begleitet an diesem Wochenende die Haustiermesse und wir nach der Messe eine “niedliche” Fotostrecke samt Nachbericht veröffentlichen.

Link: Ausstellerliste 2017