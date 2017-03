Siegen – Einen Schwenkkran in nie da gewesener Größe lieferte das Siegener Unternehmen Vetter Krantechnik Ende des letzten Jahres an die Erdölraffinerie, TAIF Oil Company in Nizhnekamsk, (Tatarstan/ Russland) aus. In Größe und Ausstattung ist dieser Kran, der für den Containerumschlag eingesetzt wird, ein Schwenkkran der Superlative und war für die Konstrukteure von Vetter eine technisch anspruchsvolle Herausforderung. Die Fundamentgröße für diesen Koloss beträgt 2500 x 6800 x 6800 mm, die Befestigung erfolgt mittels M36 Ankerstangen mit einer Tiefe von 2600mm. Der Rohrdurchmesser beträgt 2600 mm mit einer Wandstärke von 25 mm. Die gesamte Bauhöhe des Kranes beeindruckende 14 m.

Der Doppelausleger besteht aus geschweißten Kastenträgern mit einer Auslegerlänge von 12 m. An der Auslegespitze hat der Kran eine Tragfähigkeit von 40 t, sodass alle handelsüblichen Container verladen werden können. Die Schwenkbewegungen 360 Grad unendlich erfolgen über mehrere Antriebsmotore, ebenso die Fahr-Hub-und Senkbewegungen des Hubwerkes, das auf dem Ausleger einen 10 m langen Verfahrweg hat. Die Container werden mit mit einer Spezialtraverse aufgenommen, einem sogenannten Spreader. Das Besondere: Alle Bewegungen des Kranes einschließlich der Aufnahme des Containers werden durch Fernsteuerung von nur einer Person ausgeführt, die als Kranführer vor Ort von den Servicemitarbeitern der Vetter Krantechnik GmbH eingewiesen wurde. Als technische Schwierigkeit erwiesen sich die enormen Temperaturschwankungen von -40° C Grad im Winter bis +40° C Grad im Sommer. Aus diesem Grund wurden Spezialstähle mit Kälteeigenschaften eingesetzt und alle beweglichen Teile besonders geschützt. Aufgrund des großen Temperaturbereichs wurden zusätzlich empfindliche Bauteile mit verschiedenen Schutzsystemen ausgestattet. Unter anderem gibt es Heizpatronen im Ölbad der Getriebe, um die notwendige Viskosität des Öls sicherzustellen. Die auf dem Ausleger verfahrbaren Hubwerke wurden komplett in einer ebenfalls mitfahrenden Einhausung untergebracht, die entsprechend geheizt oder gekühlt wird. Alle Motore wurden mit Kaltleiterfühler ausgestattet, die vor Ausfall durch Überhitzung schützen.

Die tägliche Umschlagsleistung beträgt ca. 15-30 Container. Nach Aussage von Vetter stellt dieser Kran eine neue Art des Containerumschlags dar, zum Beispiel Schiene/LKW oder LKW/Schiene, die überall dort Schule machen könnte, wo ein geringer täglicher Umschlag stattfindet (z.B. Bahnhöfe, Speditionen, größere Unternehmen, kleine bis mittlere Häfen). Die notwendig zu schaffende Infrastruktur für die Aufstellung eines solchen Kranes ist sehr gering und steht in keinem Verhältnis zu den großen aufwändigen Containerbahnhöfen. Das Kosten-Nutzenverhältnis des Vetter-Containerkranes ist äußerst attraktiv.