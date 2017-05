Soest – In der Nacht zu Montag beschädigten Unbekannte die Bushaltestelle “Südostsiedlung” an der Schlesischen Straße. Ein Zeuge stellte gegen 02:00 Uhr fest, dass zwei der drei Glasscheiben an dem Wartehäuschen durch massive Gewalteinwirkung eingeschlagen worden waren. Kurze Zeit später wurden ein querstehender Anhänger und zwei Hinkelsteine auf dem Elfser Weg gemeldet. Vermutlich waren hier die gleichen Täter am Werk. Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden Anzeigen gefertigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können. Telefon: 02921-91000.