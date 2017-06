Soest – In der Nacht zu Dienstag kam es im westlichen Stadtgebiet zu zwei Diebstählen aus PKW, bei denen die Diebe die fest eingebauten Navigationsgeräte entwendeten. Im Ilse-Molzahn-Weg bauten sie die Seitenscheibe an einem VW Passat aus, um an das Diebesgut zu gelangen. Im Goldschmiedeweg hebelten sie die Seitenscheibe der Beifahrertür, ebenfalls an einem VW Passat, auf und beschädigten beim Ausbau des Navigationsgerätes die Mittelkonsole. Die Kriminalpolizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge im Tatortbereich geben können. Telefon: 02921-91000.