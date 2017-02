Sundern – Am Dienstag um 11.10 Uhr verunglückte auf der Mescheder Straße eine vierköpfige Familie aus Sundern. Ein siebenjähriges Mädchen wurde schwerverletzt. Die Eltern sowie ein zweijähriger Junge wurden leichtverletzt. Die Familie fuhr auf der Straße in Richtung Sundern. In einer leichten Rechtskurve kam das Fahrzeug ins Schleudern und geriet in den rechten Straßengraben. Dort überschlug sich das Auto mehrfach und landete schließlich auf allen vier Rädern auf dem angrenzenden Radweg. Die vier Insassen konnten selbstständig aus dem Auto steigen. Die Eltern sowie das Kleinkind wurden leichtverletzt. Das Mädchen wurde schwerverletzt. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die gesamte Familie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Durch das Anschnallen und die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder durch die Nutzung der Kindersitze konnten schwerere Folgen verhindert werden. Das Auto musste abgeschleppt werden.