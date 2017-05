Lippstadt – Die Vorfreude steigt – auch bei den Sponsoren des erstmalig stattfindenden Sportevent „Lippstadt macht Sport“ am 3. Juni 2017. Gemeinsam mit den Organisatoren des Events – Jörg Henne und Klaus Tegethoff vom Stadtsportverband sowie Anja Stakemeier von der Koordinierungsstelle Sport der Stadt Lippstadt – sind die Sponsoren gespannt auf die Veranstaltung und natürlich auf die Resonanz der Lippstädter.

Als Sponsoren engagieren sich unter anderem die Sparkasse Lippstadt und das Sportgeschäft Intersport Arndt. „Wir unterstützen die Veranstaltung sehr gerne“, bekräftigt Thomas Raulf von der Sparkasse Lippstadt und Ingo Arndt von Intersport Arndt betont: „Das Event ist einzigartig, es gibt viele unterschiedliche Sportarten zum Ausprobieren.“ Zahlreiche Lipppstädter Vereine präsentieren an diesem Tag ganz unterschiedliche Sportarten – von Segelfliegen bis zu American Football. Für die Getränke zeichnen sich Kurt Schulte von der Firma Germeta und Hans-Helmut Gans von der Privatbrauerei Hohenfelde verantwortlich. Sie versorgen die Besucher mit isotonischen Getränken und antialkoholischen Bier während des sportlichen Teils der Veranstaltung bis 18 Uhr.

„Wir hoffen natürlich auf viele Besucher und – ganz besonders – auf viele ausprobierfreudige Teilnehmer. Schließlich ist das Motto der Veranstaltung „Mitmachen, ausprobieren, erleben“. Also auf jeden Fall Sport- und Schwimmsachen mitbringen“, erklärt Anja Stakemeier. Auf dem gesamten Jahnsportgelände, in den Sporthallen des Evangelischen Gymnasiums und im Außenbereich des CabrioLi besteht die Möglichkeit in verschiedene Sportarten reinzuschnuppern.

Nach 18 Uhr kann dann der Tag bei der After-Sport-Party mit vielfältigem Bühnenprogramm ausklingen. Wer auch dann noch sportliche Ambitionen hat, hat die Gelegenheit sich beim Currywurst-Schärfe-Wettbewerb hervorzutun.

Und was wünschen sich die Beteiligten für das Sportevent am meisten? „Wir wollen den Spaß am Sport wecken – und natürlich gutes Wetter!“, heißt es einstimmig. Die Organisatoren werben zudem für weitere Mitstreiter: „Wer sich mit sportlichen Aktionen an dem Event noch beteiligen möchte, ist herzlich willkommen.“