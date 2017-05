Meschede – Am Mittwoch, 24. Mai bietet sich Gästen und Einheimischen wieder die Möglichkeit, sich vom versteckten Charme der Kreis- und Hochschulstadt Meschede überzeugen zu lassen. Start der ca. 90-minütigen Führung durch die Innenstadt ist um 11:00 Uhr an der Tourist-Information. Die Kosten betragen 4,50 € für Erwachsene, Kinder in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern nehmen kostenlos teil. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, die Führungen finden ab 6 Teilnehmern statt. Info & Anmeldung: Tourist-Info, Tel. 0291-9022443. Für Gruppen sind weitere Termine nach Vereinbarung möglich.