Iserlohn – Der Radarwagen der Stadt Iserlohn ist auch in der kommenden Woche im Stadtgebiet unterwegs. Die Straßenverkehrsabteilung teilt mit, wann in welchen Stadtteilen und Bereichen Autofahrer mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen müssen. Ziel ist es, über eine regelmäßige Ankündigung die Akzeptanz der Geschwindigkeitsüberwachung in der Öffentlichkeit zu verbessern und gleichzeitig zu erreichen, dass Geschwindigkeitsüberschreitungen nachhaltig verringert werden.

Hier „blitzt“ die Stadt in der nächsten Woche:

Montag, 30. Januar: Hennen, Kalthof, Rheinen

Hennen, Kalthof, Rheinen Dienstag, 31. Januar: Sümmern, Griesenbrauck

Sümmern, Griesenbrauck Mittwoch, 1. Februar: Iserlohner Heide, Hombruch, Nußberg

Iserlohner Heide, Hombruch, Nußberg Donnerstag, 2. Februar: Innenstadt Iserlohn

Innenstadt Iserlohn Freitag, 3. Februar: Dröschede, Oestrich, Gerlingsen

Die Radarkontrollen finden schwerpunktmäßig statt. Das heißt, dass mindestens drei von fünf Kontrollen am Tag in dem angekündigten Bezirk stattfinden, aber dennoch weiterhin Kontrollen im gesamten Stadtgebiet stattfinden können. Die Stellen, an denen die Stadt Iserlohn jeweils misst, wurden in Absprache mit der Polizei festgelegt.

Dabei handelt es sich überwiegend um Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte sowie um Tempo 30‑Zonen und Messstellen im Bereich von Schulen und Kindergärten.