Soest – Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Soest bietet für Studieninteressierte am Mittwoch, 07. Juni, von 14.00 bis 16.00 Uhr Sprechzeiten auf dem Campus der Fachhochschule Soest an.

Rainer Tambach, Berufsberater für akademische Berufe bei der Agentur für Arbeit Soest, gibt am Mittwoch, 07. Juni, in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr in der Fachhochschule in Soest, Lübecker Ring 2, Gebäude 3, Raum 3.121 Antworten auf alle Fragen rund um den Studienstart und zum Ausbildungsbeginn im Sommer.

Es ist Bewegung in der Studienlandschaft. Neue Studiengänge sind entstanden. Bewerbungsverfahren verändern sich. Nicht immer ist nur der Notendurchschnitt ausschlaggebend. Auch Praktika, Motivationsschreiben, teilweise Einstellungsgespräche werden von den angehenden Studierenden erwartet. Wer zum Wintersemester 2017/2018 ein Studium beginnen möchte, muss jetzt aktiv werden. Viele Informationen sind nötig, müssen gewichtet und sortiert werden.

Die Studienplatzangebote reichen von den medizinischen Studiengängen über Pharmazie, Wirtschaftswissenschaften/Management, Ingenieurwissenschaften bis hin zu Studiengängen wie Soziale Arbeit, Design, Lehrämter, Sprach- und Kulturwissenschaften.

Für Schülerinnen und Schüler, die zum Sommer 2018 Ausbildungen oder duale Studiengänge mit integrierten Praktika starten möchten, laufen in diesen Wochen die Bewerbungstermine bei Unternehmen. Dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur liegen dazu viele attraktive Ausbildungsplatzangebote für das nächste Jahr vor.

Auch für klassische Studiengänge und neue Studienangebote an den Universitäten und Fachhochschulen sollten vor dem Studienstart im Herbst 2017 wichtige Vorbereitungen getroffen werden. Zu beachten sind vor allem die Aufnahmebedingungen vieler Hochschulen. Neben dem Abitur als Studienberechtigung sind teilweise einschlägige Praktika oder bestandene Aufnahmeprüfungen vor dem Studienbeginn nachzuweisen. „Die Agentur für Arbeit hat viele Kontakte zu Unternehmen in der Region. Wir können gute Tipps geben, wo einschlägige Praktika im kommenden Sommer absolviert werden können“, weiß der Experte.

Eine Anmeldung zu den Beratungsgesprächen ist nicht erforderlich.