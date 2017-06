Lippstadt – Wer ein Studium zum Wintersemester 2017/2018 anstrebt, kann sich am Mittwoch, 14. Juni, in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr in der Hochschule Hamm-Lippstadt bei Berufsberater Horst Teuber rund um das Thema Studium informieren.

Sein Rat: „Informationen kann man nicht genug bekommen, daher: Die Zeit nutzen und Inhalte von Studiengängen erkunden. Auch wenn die Abschlüsse an den Hochschulen oft gleich lauten, so können Inhalte recht unterschiedlich sein.“

Für viele Studieninteressierte ist es mit Blick auf den Bewerbungsschluss am 15. Juli höchste Zeit, die Aufmerksamkeit auf die Bewerbungsverfahren der Hochschulen zu lenken. Die Berufsberatung hilft auch hier. „Damit man den ausgewählten Studienplatz auch erhält, müssen Fristen und Wege eingehalten werden. Leicht kann man etwas übersehen. Möglichkeiten eines dualen Studiums und spätere berufliche Wege sind ebenso Themen für die Sprechstunde“, so Horst Teuber.

Auch derzeit Studierende sind herzlich eingeladen. Sie können sich zum Übergang in das Berufsleben, nützlichen Zusatzqualifikationen, Zweitstudiengängen oder individuellen Fragen an den Experten der Arbeitsagentur wenden. Auch zur Vermeidung von Studienabbrüchen hilft die Berufsberatung kompetent weiter.

Veranstaltungsort: Hochschule Hamm-Lippstadt, Dr.-Arnold-Hueck-Straße 3, Raum L 4.1 EO1-160, 59557 Lippstadt.