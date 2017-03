Lüdenscheid – Wer an Australien denkt, denkt an heiße Temperaturen und ein einzigartiges Lebensgefühl.

Genau das bringen THUNDER FROM DOWN UNDER – der wohl heißeste Export Australiens mit zu uns nach Deutschland. In jedem Einzelnen ihrer Auftritte, schaffen es die australischen Tänzer, den zumeist weiblichen Zuschauern, einen unvergesslichen Abend voller mitreißender und spannender Momente zu bescheren, welcher auch die unterschiedlichsten Fantasien verwirklicht.

Wer meint bei den Jungs wird das klassische Standardprogramm einer „Men- Stripshow“ abgespult, irrt, denn jeder einzelne Tänzer ist individuell und verkörpert ein anderes Ideal, wodurch garantiert alle anwesenden Zuschauer auf ihre Kosten kommen.

THUNDER FROM DOWN UNDER bieten dem Publikum nicht nur eine visuelle Darbietung der Extraklasse – Nein: das Publikum ist hautnah dabei und wird in die Show integriert. Verpassen Sie nicht Ihre Gelegenheit mit den australischen Jungs auf Tuchfühlung zu gehen!

Die Jungs begeistern Zuschauer weltweit und lassen Kritiker verstummen. Sie bestechen mit Charme und Einzigartigkeit und haben nicht umsonst den Ruf, die beste männliche Revue- Show der Welt zu bieten.

THUNDER FROM DOWN UNDER ist die ultimative Gelegenheit für einen Junggesellinnenabschied, Scheidungsparty oder einfach eine gelungene Abwechslung vom Alltag. Das erste Mal im Frühjahr 2017 live auf großer Deutschland Tournee.

26.04.2017 Lüdenscheid – Kulturhaus

Tickets gibt es ab 30,00€ im Internet unter www.LB-EVENTS.de, telefonisch unter 0234/9471940 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.