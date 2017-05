Drolshagen, Wegeringhausen – In der Nacht zu Sonntag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in Drolshagen – Wegeringhausen beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw in der Straße Am Bauckhahn. An dem geparkten Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt. Hierzu wird eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gefertigt.