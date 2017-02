Iserlohn – Am Montag, 13. Februar, findet von 19 bis 21.15 Uhr in der Volkshochschule Iserlohn im Stadtbahnhof ein Seminar zum Programm Dropbox statt.

Daten können auf unterschiedlichen Medien transportiert werden. Meist ist es ein USB-Stick oder eine CD, die man aber auch schnell mal vergisst oder verliert. Bei der praktischen Einführung in das Programm Dropbox wird unter anderem gezeigt, wie Daten in der Cloud gespeichert, gesichert und von überall abgerufen werden können oder wie man Daten über den Browser aufruft oder für andere zugänglich macht. Zudem wird das Programm BoxCryptor besprochen, das in Kombination mit Dropbox Daten verschlüsselt. Lernziel ist die praktische Einführung in die Datenvorhaltung mit der Cloud.

Das Seminar ist geeignet für Interessierte mit Grundkenntnissen.

Anmeldungen unter der Kurs-Nummer 171_56650 nimmt die VHS Iserlohn, Bahnhofsplatz 2, Telefon 02371 / 217-1943, schriftlich per Anmeldekarte oder online unter www.vhs-iserlohn.de entgegen. Anmeldeschluss ist am 6. Februar.