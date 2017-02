Drolshagen – Wer sich gern entführen lässt in fremde Welten, wird bei der Tanzshow „Vom Okzident zum Orient“ der Drolshagener OrienTUSdancers gemeinsam mit drei weiteren Frauentanzgruppen von Format am Samstag, den 11. März 2017 in der Drolshagener Turnhalle am Buscheid auf seine Kosten kommen.

Orientalischer Tanz in Drolshagen

Ein außergewöhnliches Repertoire mit Tänzen aus unterschiedlichen Ländern und Stilrichtungen, traditionellen und neuen Choreographien sowie in farbenprächtigen Kostümen erwartet die Besucher.



Mit hoher Authentizität präsentiert die schon seit 10 Jahren sehr aktive „Griechische Frauentanzgruppe Gummersbach/Drolshagen“ traditionelle Folklore aus den Regionen Griechenlands. Auch dieses Mal werden “Monakira und ihren Wüstentöcher“ aus Balve-Volkringhausen die Zuschauer bezaubern. Sie pflegen eine besondere Art des orientalischen Tanzes, den „Tribal“, bei dem in eigens angefertigten Kostümen Stammestänze nachempfunden werden. Seit über 15 Jahren beschäftigt sich die Leiterin Monakira intensiv mit orientalischem Tanz und entwickelte ihren eigenen Tanzstil. Sie ist seit vielen Jahren Lehrerin und Choreographin für orientalischen Tanz.



Ebenfalls mit dabei sind Sabrina und ihre Gruppe „Flying Skirts“. Sabrina stammt aus Dortmund und tanzt seit 15 Jahren. In der Show in Drolshagen zeigt sie “Tribal Fusion“. Dieser Tanzstil ist eine innovative Verschmelzung von Elementen aus traditioneller orientalischer, süd- und osteuropäischer Folklore sowie modernen, progressiven Tanzformen des Westens wie z. B. Breakdance.

Nicht zuletzt zeigt auch das Drolshagener „Eigengewächs“, die orientalische Tanztruppe „OrienTUSdancers“, ihr Können. Sie gehört im Drolshagener Raum zu den gefragten Ensembles, die immer wieder zu den unterschiedlichsten Anlässen ihr Können unter Beweis stellen. Sie ist auch Veranstalterin dieser außergewöhnlichen Tanzshow.



Im April 2009 gründete sich diese orientalische Tanzgruppe in Drolshagen, die sich in Verbindung ihres Repertoires und der Zugehörigkeit zum TUS Drolshagen den Namen „OrienTUSdancers“ gab. Schon ein halbes Jahr später trat sie mit großem Erfolg beim Marktplatzfest auf. “Es kommt bei unserem Sport weder auf das Alter noch auf das Körpergewicht an, und diese Tatsache verbindet sehr”, so die Leiterin Hanna Nock. Die Frauen sind zwischen 30 und 60 Jahren und schwingen dienstags und mittwochs ihre Hüfttücher im Rhythmus orientalischer Musik. Frau Nock, die aus der Schweiz kommt, hat ein multikulturelles Grüppchen aus Drolshagenerinnen um sich geschart, die die Zuschauer in der Buscheidhalle mit farbenfrohen Darbietungen, die nicht nur orientalischer Natur sind, unterhalten werden.



Die Veranstaltung findet am 11. März 2017 in der Turnhalle am Buscheid statt. Der Eintritt ist frei und für Getränke ist gesorgt.

Quelle: Regine Rottwinkel