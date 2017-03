Welver – Am Montag kam es um 08:25 Uhr auf der Berwicker Straße zu einem Unfall. Eine 49-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Hamm unterwegs. Kurz vor Berwicke kam sie aufgrund eines Fahrfehlers von der Straße ab und fuhr nach rechts in den Graben. Dabei wurde sie leicht verletzt. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 2000,- EUR.