Werdohl – Polizeibeamte nahmen in der Nacht auf Sonntag drei Täter in Dresel fest. Sie stehen im Verdacht einen Diebstahl zum Nachteil einer dortigen Firma an der B229 geplant zu haben. Einem Anwohner war kurz zuvor ein verdächtiger Kleintransporter aufgefallen. Daraufhin hatte er die Polizei verständigt. Bei der Fahndung trafen die Polizisten zwei Täter an, die zunächst die Flucht ergriffen und im angrenzenden Waldgebiet verschwanden. Ein Diensthund durchsuchte das Gebiet und fand die beiden Flüchtigen, die sich im Unterholz versteckt hielten. Als ein Täter versuchte sich gegen die Hündin zur Wehr zu setzen, biss diese ihm in den Unterarm und verletzte ihn leicht. Beide Täter wurden schließlich festgenommen. Kurze Zeit später gelang auch die Festnahme des dritten Tatverdächtigen, zugleich der Fahrer, der sich im in der Nähe geparkten Kleintransporter versteckte. Wie sich herausstellte stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Alle Täter (21, 31 und 32 Jahre alt) wurden der Polizeiwache Lüdenscheid zugeführt. Nach Blutprobe für den Fahrer, Identitätsfeststellung, Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung aller Beschuldigten wurden sie wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.