Außerdem wurden die fünf Gewinner der Dezember-Verlosung ermittelt – Die beliebte Aktion wird in 2017 fortgesetzt

Neben der regulären Dezember-Verlosung der beliebten Baustellen-Bonusheft-Aktion in der Hansestadt Attendorn fand Anfang Januar auch die Verlosung des Hauptgewinns für das Jahr 2016 statt. Die beliebte Aktion wird in diesem Jahr fortgesetzt.

Im April des letzten Jahres ist das Baustellen-Bonusheft als besonderes Baustellen-Extra für die Kunden der Attendorner Geschäftsinhaber im Rahmen der Innenstadtentwicklung eingeführt worden und erfreut sich seither immer größerer Beliebtheit.

Das Baustellen-Bonusheft bietet den Kunden der Attendorner Einzelhändler und Dienstleister die Möglichkeit, in den teilnehmenden Geschäften ab einem Einkaufswert von 5 € einen Stempel zu sammeln. Volle Bonushefte können dann in der Tourist-Information am Rathaus abgegeben werden. Damit nimmt der Kunde an einer monatlichen Verlosung mit attraktiven Preisen, die von verschiedenen Geschäftsinhabern bereitgestellt werden, teil.

In diesen Tagen fanden sowohl die reguläre Dezember-Verlosung der Baustellen-Bonusheft-Aktion als auch die Verlosung eines Überraschungs-Hauptgewinns statt, der unter rund 500 Stempelsammlern gezogen wurde, die ihre vollen Bonushefte bis Ende Dezember im Rathaus abgegeben hatten.

Die glückliche Gewinnerin des diesjährigen Überraschungs-Hauptgewinns ist Andrea Schinkelewitz aus Attendorn. Sie darf sich über eine „Dolce Gusto“-Kaffeemaschine, gesponsert von EURONICS XXL Corte, freuen.

Außerdem hatten fünf Stempelsammler in der Dezember-Verlosung das Glück, folgende Preise zu gewinnen:

Malena Plugge: 10 €-Gutschein, Chicceria

Heike Schäfer: Tasche & Untersetzer „Attendorn“, Buchhandlung Frey

Irmgard Tündermann: Totes-Meer-Geschenkpaket, Löwen-Apotheke

Margret Braunsdorf: 10 €-Gutschein, Goldschmiede Norbert Hamm

Ulrike Lorenz: 10 €-Gutschein, Schuster ProFashion

Die beliebte Aktion geht auch im Jahr 2017 weiter. Es können also weiterhin Stempel in allen teilnehmenden Geschäften in der Attendorner Innenstadt gesammelt werden. Dazu wird in diesem Jahr eine neue Auflage des Bonusheftes herausgegeben, die ab Mitte Januar in den Geschäften ausliegt. Alle Bonushefte aus 2016 können noch bis Ende Januar im Rathaus abgegeben und so bei den monatlichen Verlosungen berücksichtigt werden.