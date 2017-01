Bad Sassendorf – Auch im Jahr 2017 wird weiter geschrieben, gelesen und diskutiert – alles rund um Salz, Sole und Bad Sassendorf. Für 2017 ist sogar ein großes Ziel gesetzt: Am 16.11.2017 werden die entstandenen Texte bei einem Vorleseabend in der Ausstellung geben.

Literaturtreff in den Salzwelten

Unter diesem neuen LOGO startet zum ersten Mal in diesem Jahr am 30. Januar um 15 Uhr eine kleine Gruppe von kreativen und schreibfreudigen Damen und Herren, die sich im vergangenen Jahr an jedem letzten Dienstag im Monat zusammen gefunden haben und das alltägliche „Würzmittel Salz“ zum Thema hatten.

Vier Buchstaben nur – doch ein großes Thema.

Wo kommt es her, seit wann gibt es das, was kann es alles, wieviele Sorten gibt es, dient es der Gesundheit, macht es krank?

Es wird diskutiert und wissenschaftlich die Wege dieses Minerals erforscht, über Geschichte und Geschichten sowie Märchen geschrieben, auch über die Salzgewinnung und Anwendung in Bezug zu Bad Sassendorf.

Es macht Spaß, und man lernt viel dazu.

Wer gerne dazu kommen möchte, kreativ ist und gerne schreibt und sich dieses Themas annehmen möchte, ist herzlich eingegeladen, am Dienstag, den 30. Januar um 15 Uhr in der Siedehütte der Westf. Salzwelten Bad Sassendorf, selbstverständlich auch der Stamm von Damen und Herren, der sich bereits etabliert hat.

Anmeldungen bei: