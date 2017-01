Siegen – Unter vielen Weihnachtsbäumen müssen als Geschenk für die lieben Kleinen Eintrittskarten für das Gastspiel von Feuerwehrmann SAM gelegen haben, der am Mittwoch, 26. April, zusammen mit seinen Freunden, nach dem ausverkauften Gastspiel im Frühjahr letzten Jahres, zum zweitenmal in die Siegerlandhalle kommen wird.

Anders ist der sehr gute Kartenverkauf innerhalb weniger Wochen nicht zu erklären.

SAM ist eben derzeit der ungekrönte Star in vielen Kinderherzen. Seitdem der Held der walisischen Animationsserie in Deutschland live zu erleben ist, sind die Hallen in der Republik regelmäßig ausverkauft, wenn die Abenteuer des kleinen Feuerwehrmannes in rasantem Tempo über die Bühne gehen.

Wer also am 26. April dabei sein will, wenn Feuerwehrmann SAM und seine Freunde in die Siegerlandhalle kommen, sollte nicht mehr allzu lange mit dem Ticketkauf warten. Denn, daran besteht schon jetzt kein Zweifel, auch die kommende Vorstellung wird ausverkauft werden.

Karten für Feuerwehrmann SAM, am Mittwoch, 26. April, 17 Uhr, in der Siegerlandhalle sind erhältlich bei der Siegerlandhalle, Koblenzer Straße 151, Tel.-Nr. 0271/2330727; Konzertkasse Siegener Zeitung, Obergraben 39, Tel. 0271/5940-350; WP/WR Ticketservice in der Mayerschen Buchhandlung, EuroTicketStore Weidenau, Musicbox Dillenburg, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren.