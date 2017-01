Lippstadt – In zwei neuen PC-Räumen können die Schüler der Graf-Bernhard-Realschule mit Excel- und Zeichenprogrammen arbeiten oder spielerisch das räumliche Vorstellungsvermögen schulen. Insgesamt 36 Computer und zwei Drucker stehen Schülern und Lehrern zur Verfügung – die Kosten dafür hat die Stadt Lippstadt übernommen.

„Ob es um eine Recherche im Internet oder das Erstellen einer Power-Point-Präsentation geht: Grundsätzlich können Computer im jedem Fach genutzt werden – von Deutsch bis Hauswirtschaft“, erläutert Schulleiter Thomas Siemer die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Zudem seien Computer gerade in den MINT-Fächern – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – unerlässlich, beispielsweise um das räumliche Vorstellungsvermögen zu schulen oder spielerisch mit Formen zu arbeiten.

Die Sicherheit ist dabei dank einer zentral gesteuerten grafischen Oberfläche und einem individuellen Account für jeden Schüler gewährleistet. So kann das Lehrpersonal vom Lehrerrechner aus erkennen, mit welcher Aufgabe die Schüler gerade beschäftigt sind. Auch das Freigeben oder Sperren ganzer Geräte oder bestimmter Internetseiten ist möglich. „Zum Beispiel können Schüler die auf einer „Blacklist“ verzeichneten Internetseiten gar nicht erst aufrufen“, erklärt Siemer. Für die Zukunft bietet das Arbeiten mit dem Computer nach Ansicht des Schulleiters viele Vorteile: „In der Vorbereitung auf die zentrale Abschlussprüfung muss im Mathematikunterricht mit einer Exceltabelle gearbeitet werden. Mit dem Klassenarbeitsmodus sind wir jetzt auch für eventuelle Prüfungen auf dem Computer ausgerüstet.“ Grundsätzlich hält es Thomas Siemer für „absolut sinnvoll“, wenn in möglichst vielen Fächern des Lehrplans neue Medien eingesetzt werden: „Computer sind heutzutage nicht mehr aus dem Leben wegzudenken. Da ist es besonders wichtig, dass die Ausbildungsstätten damit ausgerüstet sind, um eine informatische Grundbildung von Anfang an zu gewährleisten.“

Damit die Lehrer die neuen Geräte im Unterricht zielgerecht einsetzen können, erhält jeder eine grundlegende Einweisung in die Anwendung.