Iserlohn – Über fünf Jahrzehnte an der Spitze! Das können wahrlich nicht viele von sich behaupten. Die Rolling Stones jedoch haben es wie kaum eine andere Band geschafft, sich immer wieder neu zu erfinden und damit immer wieder aufs Neue den Nerv der Zeit zu treffen. Die Musik der Stones begeistert die Massen und inspirierte schon immer Künstler unterschiedlichster Fachrichtungen. So nun auch Choreograf Peter Breuer, Träger des Deutschen Tanzpreises 2015, der mit seiner neuen Ballettkreation „Dance for Satisfaction / UA“ den Kultrockern Tribut zollt. Nach dem erfolgreichen „Beatles-Tanzabend“ von 2012 kehrt das Salzburg Ballett nun zurück auf die Rock ’n’ Roll erprobten Bühnen der Republik. Das Publikum erwartet im Parktheater Iserlohn am Freitag, 27. Januar 2017, 20 Uhr, eine energiegeladene Show mit den Songs der Rolling Stones.

Stones oder Beatles, das war für viele Musikfans seit jeher die Gretchenfrage schlechthin, für Peter Breuer jedoch eine unmöglich zu treffende Wahl. Spielten doch beide Bands in seinem Leben stets eine wichtige Rolle. Also war es nach dem erfolgreichen „Beatles-Tanzabend“ nur eine Frage der Zeit, wann sich der Salzburger Ballettchef auch der Stones annehmen würde, deren dynamische Rhythmik er nun gemeinsam mit seinem Ensemble in Bewegung übersetzt. Wo die Pilzköpfe aus Liverpool durchaus romantische Züge zeigten, waren die Stones in ihrer Musik stets eckiger und kantiger. Ihre kraftvollen Songs sind längst zu Klassikern geworden und ebneten ihnen 1989 den Einzug in die Rock and Roll Hall of Fame. Hits wie „Paint It, Black“, „Start Me Up“ oder „Satisfaction“, die bei jedem Stones-Fan die Füße zum Zucken bringen dürften.