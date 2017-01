Märkischer Kreis – 1.183 Anträge auf BAföG gingen im vergangenen Jahr beim zuständigen Fachdienst des Kreises in Altena ein. Nur 179 mussten abgelehnt werden. Insgesamt zahlte der Kreis mehr als 3,657 Millionen Euro aus.

Im vergangenen Jahr zahlte der Märkische Kreis mehr als 3,657 Millionen Euro Schüler-BAföG aus. Insgesamt gingen 1.183 Anträge ein, nur 179 davon mussten abgelehnt werden, 20 wurden zurückgezogen. 2016 konnte der Kreis mehr als 80.000 Euro an die Landeskasse zurück überweisen. Hierbei handelt es sich um Rückforderungen zu Unrecht bezogener BAföG-Leistungen. In drei Fällen musste BAföG rückwirkend entzogen werden. Das ist immer dann der Fall, wenn Ausbildungsförderung unter dem Vorbehalt der Rückforderung geleistet wurde. Etwa, wenn der Auszubildende oder dessen Eltern im Bewilligungszeitraum zu hohes Einkommen erzielten.

Für die Höhe des Förderbetrages spielen folgende Faktoren eine Rolle: Vermögen und Einkommen des Antragstellers sowie Einkommen der Eltern, Schulform und die Frage, ob der Jugendliche noch bei den Eltern wohnt oder nicht. Die Höhe der monatlichen Schüler-BAföG-Sätze beträgt aktuell zwischen 231 und 735 Euro. Nähere Informationen erhalten Interessierte im Internet unter www.bafoeg.bmbf.de, oder unter www.markischer-kreis.de, Stichwort BAföG.

Neben dem Schüler-BAföG sieht der Gesetzgeber noch weitere Fördermöglichkeiten vor. So haben junge Frauen und Männer, die eine betriebliche Ausbildung absolvieren und nicht mehr bei den Eltern wohnen, unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Hierfür zuständig sind die örtlichen Agenturen für Arbeit.

Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen finden ihre Ansprechpartner zum Thema Ausbildungsförderung bei den jeweiligen Studentenwerken ihres Studienortes. Und wenn es um das so genannte Meister-BAföG geht, können sich Interessierte an die jeweilige Handwerkskammer wenden. Informationen und Antragsunterlagen hierzu unter www.meister-bafoeg.info.