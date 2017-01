Menden – Das „Queens Duo“ ist ein junges und dynamisches Duo, das neue Klangfelder in den Kompositionen für Flöte und Harfe erforscht und sich durch seine enorme Ausdruckskraft, Virtuosität und intelligente Programmgestaltung bereits als eines der führenden Duos seiner Be- setzung etabliert hat. Klangkaskaden von betörender Schönheit erwarten die Zuhörer am Samstag, 11. Februar 2017 um 19 Uhr im Konzertsaal „Westflügel“ der Städtischen Musikschule Menden.

Hanna Rabe (Harfe) und Verena Schulte (Querflöte), zwei von Musik beseelte Künstlerinnen, treffen rein zufällig während ihres Studiums an der Hochschule für Musik in Detmold aufeinander. Und es wirkt von Beginn an, als wenn die ewige Harmonie sich mit ihnen selbst unterhielte. Verena Beatrix Schulte und Hanna Rabe gründeten ihr Duo 2010, als beide Musikerinnen in London lebten. Bis heute identifiziert sich das Queens Duo mit der britischen Hauptstadt, der es gelingt, junge und dynamische Kreativität mit Disziplin und Tradition zu vereinen.

Neben dem romantischen und impressionistischen Repertoire für Querflöte und Harfe bringt das Duo ausgesprochen gerne weniger bekannte Kompositionen zur Aufführung und überrascht und begeistert dadurch das Mendener Publikum. Denn für die Kammermusikbesetzung „Flöte – Harfe“ haben sich in den vergangenen Jahrhunderten Komponisten aus vielen Ländern schöne und melancholische Werke einfallen lassen.

Internationale Erfolge feierten die Musikerinnen unter anderem im November 2014, als sie beim Internationalen Kammermusikwettbewerb „Citta‘ di Chieri“ in Italien ausgezeichnet wurden. Nach Zusammenarbeiten mit dem Westdeutschen Rundfunk erschien im Oktober 2015 ihre Debüt-CD „The Art of Imagination“ beim deutschen Label TYXart.

Eintrittskarten in Höhe von 13,50 € (Vorverkaufspreis) sind erhältlich im Kulturbüro der Stadt Menden, Tel.: 02373/903-8753. Ebenfalls im Bürgerbüro, in der Städtischen Musikschule, in der Buchhandlung Daub und unter der proticket-Hotline: 0231/9172290. Auch online unter www.proticket.de/menden.