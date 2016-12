Attendorn – Am Dienstag, 27. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember 2016, finden in Attendorn die traditionellen Nachtwächterführungen durch „die rauhen Nächte“ statt. Treffpunkt ist jeweils um 19.00 Uhr auf dem Platz „Alter Markt“.

Nachtwächter Dieter Auert entführt alle Interessierten wieder auf eine Reise in die Vergangenheit. Die Teilnehmer erleben die Hansestadt im Laternenschein und erfahren „Dönekes“ und Geschichtliches.

Nach der ersten Führung am Dienstag werden die Teilnehmer Zeuge eines ganz besonderen Ereignisses. Nach vielen Jahren als „Nachtwächter“ gibt Dieter Auert diese Aufgabe in die Hände seines „Lehrlings“ Peter „Pittjes“ Höffer. Schon die zweite Führung am Mittwoch wird von Peter Höffer durchgeführt, natürlich flankiert von seinem „Lehrherren“ Dieter Auert.

Mit dabei sind an beiden Tagen auch die „Valberter Jäger“, die „Marktfrau Hulda“ und der „Ritter von der Werth“. Unterwegs erwarten die Gäste einige Überraschungen.

An beiden Tagen sind vor allem auch Kinder herzlich willkommen. Sie dürfen Laternen mitbringen und den Nachtwächter beim Ausleuchten des Weges unterstützen.

Anmeldungen zu den kostenlosen Führungen sind nicht notwendig.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei der Attendorner Tourist-Information in der Rathaus-Passage, Tel. 02722/64-140, E-Mail tourismus@attendorn.org.