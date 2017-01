Soest – Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Soest bietet für Studieninteressierte am Mittwoch, 11. Januar 2017, von 14.00 bis 16.00 Uhr, Sprechzeiten auf dem Campus der Fachhochschule Soest an.

Berufsberater Rainer Tambach gibt am Mittwoch, 11. Januar, in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr in der Fachhochschule in Soest, Lübecker Ring 2 Gebäude 3, Raum 03.121, Antworten auf alle Fragen rund um den Studienstart zum Studienbeginn im Frühjahr und Herbst 2017 sowie alternativ zum Ausbildungsbeginn im Sommer 2017.

Bis spätestens zum 15. Januar können sich studieninteressierte Abiturienten für das Sommersemester 2017 bewerben. Gerade für die Schulabsolventen aus dem Abi-Jahrgang 2016, die zur Zeit Überbrückungswege wie FSJ, Jobben im Ausland etc. nutzen, besteht die Möglichkeit, sich um Studienplätze zum Start im Frühjahr 2017 intensiv zu kümmern, bevor im Sommer der nächste Absolventenstrom die Hochschulen stürmt. An den Fachhochschulen startet das Sommersemester im März und an den Universitäten im April.

Die Studienplatzangebote reichen von den medizinischen Studiengängen über Pharmazie, Wirtschaftswissenschaften/Management, Ingenieurwissenschaften bis hin zu Studiengängen wie Soziale Arbeit, Design, Lehrämter, Sprach- und Kulturwissenschaften. Für einige Studiengänge ist eine Bewerbung direkt bei den Hochschulen möglich. Bei anderen Studiengängen wird die Vergabe über das Portal „Hochschulstart.de“ im Auftrag der Hochschulen vergeben.

Für Schülerinnen und Schüler, die zum Sommer 2017 Ausbildungen oder duale Studiengänge mit integrierten Praktika starten möchten, laufen in diesen Wochen noch einige Bewerbungsmöglichkeiten bei Unternehmen.

Auch für klassische Studiengänge und viele neue Studienangebote an den Universitäten und Fachhochschulen sollten jetzt vor dem Studienstart im Herbst 2017 die ersten Vorbereitungen getroffen werden. Dieses gilt insbesondere für den beliebten Studiengang Medizin. Immer mehr Universitäten setzen neben dem Abitur eine Teilnahme am TMS voraus. Onlineanmeldungen zum Test für medizinische Studiengänge (TMS) können bis zum 15. Januar 2017 erfolgen.

Zu beachten sind die vor allem die Aufnahmebedingungen vieler Hochschulen. Neben dem Abitur als Studienberechtigung ist häufig ein einschlägiges Praktikum oder eine bestandene Aufnahmeprüfung vor dem Studienbeginn nachzuweisen.

„Die Agentur für Arbeit hat viele Kontakte zu Unternehmen in der Region. Wir können gute Tipps geben, wo einschlägige Praktika im kommenden Sommer absolviert werden können“, weiß der Experte.

Eine Anmeldung zu den Beratungsgesprächen ist nicht erforderlich.