Burbach – Zu einem besonderen Tag der offenen Tür lädt die Gemeinschaftliche Sekundarschule Burbach-Neunkirchen alle Kinder der vierten Klassen der Grundschulen und deren Eltern sowie die Grundschullehrer und alle anderen Interessierten ein. Unter dem Motto „Werde zum Schatzsucher!“ öffnen sich am Samstag, 28. Januar 2017 von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr zunächst die Türen am Standort Neunkirchen. Ab 11.30 Uhr bis ca. 13.30 Uhr geht es dann am Standort Burbach los.

„Nach einem gemeinsamen Beginn machen sich die Kinder auf die Suche nach der Schatzkarte, die sie zum Schatz der Piraten führt“, verrät Schulleiterin Mechthild Ermert-Heinz. An mehreren Stationen rund um die verschiedenen Schulfächer und Angebote an der Sekundarschule können die Schüler Teile der Schatzkarte sammeln. Die Erwachsenen haben parallel dazu die Möglichkeit zum Austausch. Die Schulleitung und die Kolleginnen und Kollegen stehen für Fragen zur Schule und zu den bisherigen Erfahrungen mit dem Übergang in die Sekundarstufe zur Verfügung. Der Tag der offenen Tür endet mit einer Verlosung für die besten Schatzsucher.

Außerdem weist die Schulleitung auf die Anmeldemöglichkeiten für das neue Schuljahr jeweils in den Sekretariaten an den beiden Standorten hin. In Burbach ist die Anmeldung am Samstag, 18. Februar von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr möglich. Außerdem am 23. Februar von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr sowie am 24. Februar von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr. In Neunkirchen werden Anmeldungen am Montag, 20. Februar von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am Dienstag, 21. Februar von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr und am Mittwoch, 22. Februar von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr entgegengenommen. Anmeldungen sind an beiden Standorten für beide Standorte möglich.