110 Jahre Wintersport: Feiern mit historischem Sonderzug und Nostalgie-Skirennen

Ein seltenes Bild: Wenn eine alte Dampflok zischend und pfeifend vorüberzieht, zieht sie alle Blicke auf sich. Selbst drin zu sitzen, ist wie eine Reise in die Vergangenheit. 110 Jahre Wintersport feiert die Wintersport-Arena Sauerland in diesem Winter. Und da passt eine Zugfahrt wie anno dazumal gut ins Programm. Am 5. Februar fährt ein historischer Sonderzug aus verschiedenen Städten des Ruhrgebiets nach Winterberg. Ziel ist das Nostalgie-Skirennen in Neuastenberg. Plätze sind zurzeit noch frei.

Die Eröffnung des Bahnhofs in Winterberg im Herbst 1906 war der Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung des Wintersports in der abgelegenen Bergregion. Denn nun war eine zuverlässige, bequeme und auch kostengünstigere Anreise möglich. Förderer des Wintersports war auch der im Februar 1907 gegründete Skiklub Sauerland, der Vorläufer des heutigen Westdeutschen Skiverbands (WSV). Pioniere des Wintersports waren vor allen Dingen wohlhabende Stadtbürger, die sich Reisen und Freizeit leisten konnten. Eine der Aufgaben der Skiklubs war die Organisation von preiswerten Sonderzügen für ihre Mitglieder in die noch junge Wintersportregion.

Im Computerzeitalter hat die ausgefeilte Technik, mit der alle mechanischen Teile der Lokomotiven und Wagen präzise funktionieren, nichts an Faszination verloren. Im Gegenteil, Eisenbahnfreunde pflegen allerorts die Relikte und das Wissen um die Dampflok-Ära.

Nicht nur erklärte Eisenbahnfans sind Feuer und Flamme beim Anblick der historischen Dampflock 38 2267 der Baureihe P8 aus dem Eisbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen. Die Baureihe der Königlich-Preußischen Eisenbahn war 1906 bis 1928 im gesamten deutschen Personenzugverkehr im Einsatz. Nostalgische Gefühle kommen auf In den liebevoll gepflegten Personenwagen aus den 1920er bis 1950er Jahren. Beim Reisen wie vor 100 Jahren lassen Gäste die Landschaft entspannt an sich vorüber ziehen. Zur kalten Jahreszeit ist der Zug tatsächlich (dampf-)geheizt.

Um 6 Uhr morgens startet die Reise in Essen. Weitere Stationen sind Bochum, Dortmund und Arnsberg. Gegen 10 Uhr ist die Ankunft in Winterberg geplant. Dort warten Verpflegung und heiße Getränke, bevor moderne Busse die Reisenden weiter ins Skidorf Neuastenberg bringen.

Die Zeitreise wird komplett beim Nostalgie-Skirennen. Das Rennen auf Urgroßvaters „ollen Ski-Latten“ führt zurück zu den Wurzeln des Skisports. In knöchellangen Röcken und strammen Kniebundhosen treten die Starter an. Auf echten alten Holzskiern und mit Lederschuhen meistern sie den historischen Hindernisparcours und wagen sich auf selbst gebaute Schanzen: Originalgetreue Wettkämpfe wie sie vor 100 Jahren tausende von Zuschauern ins Sauerland lockten. Sehenswert ist auch der turbulente Massenstart den Postwiesenhang hinunter zum Westdeutschen Wintersportmuseum.

Mit Grund gilt Neuastenberg als Wiege des Wintersports im Westdeutschen Raum. Die Reisenden verfolgen das historische Wettkampfspektakel und nehmen an einer Führung durch das Westdeutsche Wintersportmuseum teil. Wer möchte, entdeckt das Skigebiet auf eigene Faust und macht einige Abfahrten auf Ski oder Snowboard. Oder nimmt alternativ an einer Wanderung durch die winterliche Landschaft rund um den Kahlen Asten teil. Dabei zeigt ein Guide historische Wintersportstätten, die heute nur noch das geübte Auge erkennt und erzählt spannende Geschichten. Die Rückfahrt ab Bahnhof Winterberg ist um 16.30 Uhr geplant.

Wintersportfreunde, Eisenbahnliebhaber und historisch Interessierte buchen das Gesamtpakte für 110 Euro in der Tourist-Information Winterberg unter 02981 92500 oder info@winterberg.de. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, nur 200 Personen können teilnehmen.

Abfahrtzeiten

Essen Hbf: 6.35 Uhr

Bochum Hbf: 6.50 Uhr

Dortmund Hbf: 7.14 Uhr

Arnsberg Bhf. 8.47 Uhr

Ankunft Winterberg: 9.57 Uhr

Ankunftszeiten

Abfahrt Winterberg: 16.53 Uhr

Arnsberg Bhf. 18.14 Uhr

Dortmund Hbf. 19.06 Uhr

Bochum Hbf. 19.45 Uhr

Essen Hbf 20.04 Uhr

Im Preis enthalten:

Hin- und Rückfahrt im historischen Zug

Verpflegung

Bustransfers nach Neuastenberg und zurück

Zuschauen beim Nostalgie-Skirennen

Eintritt ins Westdeutsche Wintersportmuseum

Lift-Ticket für das Skidorf Neuastenberg

Geführte Wanderung

Quellennachweis: Wintersportarena Sauerland