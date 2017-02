Meschede – Die Freienohler St.-Nikolaus-Straße wird am Donnerstag, 16. Februar, auf einer Länge von etwa 70 Metern im Anschluss an die Kreuzung mit der Hauptstraße neu asphaltiert. Dafür muss der entsprechende Streckenabschnitt am Donnerstag in der Zeit von 7 bis etwa 17 Uhr voll gesperrt werden. Die Stadt Meschede bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.