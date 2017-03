Willingen – Zum Abschluss der Skisaison wartet in Willingen noch eine Premiere auf die Fans elektronischer Musik. Das bekannte Hell / Dunkel Festival kommt zum ersten Mal in ein Skigebiet und sorgt damit in Deutschland für ein Novum. Rund um den Schotterparkplatz an der Talstation der Ettelsberg Seilbahn finden vom 10. bis 12. März 2017 verschiedene Shows statt. Das Day Festival am Samstag, 11. März 2017 ist das Highlight beim ersten Event dieser Art in Willingen, bei dem bis zu 4500 Besucher erwartet werden.

Von 10.00 bis 22.00 Uhr sind mit Claptone, Tiefschwarz, Marco Resmann, und André Hommen namhafte Künstler die Hauptacts. Insgesamt sorgen an diesem Tag über ein Dutzend Acts für die Beats. Zudem ist der watergate club „official“ aus Berlin mit einem Showcase zum 15-jährigen Jubiläum dabei. Jackmode schickt ebenfalls einen phänomenalen Showcase aus der Hauptstadt und bringt zusätzlich noch einen „Special Guest“ mit an den Ettelsberg.

Außerdem sind La Fleur, Hyenah, Rancido, Thyladomid, Iris Menza, Paradox Of Choice, Ade Kanon, Mick Benjamins mit an Board.

Alpiner Skispass und elektronische Tanzmusik at it´s best: das gibt es nur beim Hell / Dunkel Winter Festival in Willingen – und dazu noch eine Menge drum herum: Wie zum Beispiel am Freitag die Pre-Party nach dem Flutlichtskifahren und am Samstag das After-Show-Event. Jeweils ab 22.30 Uhr bis 06.00 Uhr wird dann im „Star-Club“ im Sauerland-Stern Hotel, im „Leo“ in der Erlebniswelt Willinger Brauhaus sowie in der „Seilbar“ gefeiert.

Das Hell/Dunkel Festival ist seit 2009 im Rheinland erfolgreich etabliert und zu einer Marke in der Szene gemacht worden. Dabei ist das Spiel mit den Gegensätzen ein zentrales Thema für alle Ausgaben dieser Veranstaltung. Mit der Premiere in Willingen betreten die Kunstgeschwister Neuland und sorgen für einen Mix aus wunderschöner Landschaft begleitet von hypnotischen Beats bei dann einer hoffentlich noch schneebedeckten Kulisse.

Tickets gibt es auf der Eventhomepage aber auch an den Tageskassen. Der Einlass erfolgt nur ab 16 Jahre. Weitere aktuelle News, Line-up und mehr gibt es auf der Fanpage: www.facebook.com/HellDunkelWinterFestival sowie auf der Homepage: www.hell-dunkel-openair.de