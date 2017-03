Hagen – Einen großen Zuspruch fand am Samstag (11. März) das Richtfest des stationären Hospiz Hagen, zu dem die Klaus Korte Hospiz-Stiftung, der Förderverein Hospiz Hagen sowie die Stationäres Hospiz Hagen gem. GmbH eingeladen haben. Ein zügiger, planmäßiger Baufortschritt und etliche Fürsprecher, die den Hospiz-Neubau in Hagen positiv begleiten und unterstützen, sind die Kernbotschaften des Richtfests.

„Ich freue mich über diesen Rückhalt“, lobte Hagens Oberbürgermeister Erik O. Schulz, der gleichzeitig darauf hinwies, dass das Hospiz in Zukunft auch auf ehrenamtliches Engagement angewiesen ist. Zuvor informierte Brigitte Passoth, Vorsitzende der Klaus Korte Hospiz-Stiftung, über den Baufortschritt. „Alle Beteiligten haben bislang zügig und kompetent gearbeitet. Neben den Baufirmen geht mein Dank aber auch an Politik und Verwaltung, die uns in den zurückliegenden Monaten sehr positiv begleitet haben.“ Besonders gefreut hat sich Brigitte Passoth über das große Interesse am Richtfest, auch zahlreiche Nachbarn konnte sie am Samstag bei strahlendem Sonnenstein willkommen heißen. So diente das Richtfest auch dem gegenseitigen Kennenlernen.

„Mit dem Hospiz schließen wir eine Lücke in der Palliativmedizin in Hagen und dem EN-Kreis“, hob Brigitte Passoth hervor. Pfr. Martin Wehn, Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Stationäres Hospiz Hagen gem. GmbH, fand ebenso Worte des Dankes und betonte: „Sprechen Sie positiv über das Hospiz, gemeinsam muss es uns gelingen, bürgerschaftliches Engagement zu generieren. Das Hospiz brauch Menschen, die sich hierfür engagieren, im Haupt- wie auch besonders im Ehrenamt.“ Zustimmung dazu erhielt Martin Wehn von Dr. Dieter Jaenckner, Vorsitzender des Fördervereins. Seit Jahren hat sich der Förderverein mit großem Engagement für ein Hospiz in Hagen stark gemacht. Im Herbst dieses Jahrs soll Hagens erstes stationäres Hospiz eröffnet werden.