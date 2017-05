Soest – Genauso idyllisch wie in den vertretenen Weinregionen selbst präsentiert sich auch der Soester Winzermarkt im Theodor-Heuss-Park, im Herzen der historischen Altstadt. Der liefert mit seinen urigen Grünsandsteinmauern und alten Baumbeständen das perfekte Ambiente für einen gemütlichen Sommerabend in netter Runde. Ein Eldorado für Weinliebhaber und solche, die es werden wollen.

Vom 29. Juni bis 2. Juli bietet der Winzermarkt genau die richtige Atmosphäre zum entspannten Probieren, Informieren und Genießen. Im Mittelpunkt stehen wie immer deutsche Weine, wenn die alte Hansestadt Soest bereits zum 22. Mal Gastgeber für 16 Winzer aus den Anbaugebieten Franken, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen und erstmals auch der Ahr-Region ist. Die Eröffnung wird in diesem Jahr begleitet von der amtierenden Mosel-Weinprinzessin Anna-Maria Dehen. Seit Jahren kommen die Winzer unverändert gerne nach Soest. Das spricht für die Qualität der Anbieter und eine treue Fangemeinde. Schließlich hat sich der Soester Winzermarkt im Laufe der Jahre fest im Veranstaltungskalender etabliert und gehört bei der Winzergemeinschaft zu den Top-Destinationen auf der jährlichen Markt-Tournee.

Mit über 500 verschiedenen Weinen und Winzersekten aller Geschmacksrichtungen, haben Besucher eine große Auswahl und die Möglichkeit, im Rahmen verschiedener Weinproben, die Produkte zu verkosten und sich direkt vom Erzeuger fachlich und informativ beraten zu lassen. Im Fokus stehen in diesem Jahr neben leichten Terrassenweinen für den Sommer „Sekt und Secco – das prickelnde Vergnügen“. Secco ist die leichtere, weniger Alkohol enthaltende und inzwischen sehr beliebte Variante des Sekts. Gut zu wissen übrigens: Die Weinlese 2016 hat dank eines tollen Spätsommers gute Qualitäten bis sehr gute Qualitäten hervorgebracht. Einer durch den feuchten Sommer reduzierten Gesamtertragsmenge, stehen durch Hitzeperioden im August und September niedrigere Säurewerte gegenüber.

Das bedeutet: Der neue Jahrgang wird wieder ein Jahr für Weingenießer. Die Weißweine zeigen sich erfreulich fruchtig-frisch im Glas. Bis zum Sommer werden sie noch einiges an Aromen und Mineralität entfalten, darin sind sich die Fachleute einig.

Geöffnet ist der Winzermarkt am Donnerstag von 16 – 23 Uhr, am Freitag vom von 16 – 24 Uhr, am Samstag von 14 – 24 Uhr und am Sonntag von 12 – 20 Uhr. Am Donnerstag und Freitag gibt’s bei allen teilnehmenden Winzern zum Tagesausklang außerdem wieder eine große Auswahl an „After Work Cocktails“. Hierbei handelt es sich um Cocktails der etwas anderen, der etwas feineren Art, denn Sekt und Wein sind hier die Grundlage für die besondere Mischung. Ein Grund mehr für einen Besuch des Winzermarktes, denn so lässt sich der Feierabend besonders schön einläuten.