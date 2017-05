Korbach – Am frühen Montagmorgen versuchten drei Einbrecher um 1.30 Uhr in die Büroräume einer Klinik “Am Katzenstein” einzubrechen. Die Diebe öffneten gewaltsam ein Fenster in der Nähe des Haupteinganges. Als sie einsteigen wollten, löste allerdings die Einbruchmeldeanlage aus. Das ist wohl auch der Grund, warum sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen und ohne Beute in Richtung Sackgasse/Parkplatz Dr.-Winkhaus-Weg flüchteten. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Bad Wildungen, Tel.: 05621-7090-0; oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.