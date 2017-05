Kreis Soest – Rund 200.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Soest besitzen einen Führerschein. Wer die Fahrerlaubnis verliert, weil er beispielweise mehr als acht Punkte auf seinem Konto bei der zentralen Verkehrssünderkartei in Flensburg aufweist, mit Alkohol oder Drogen am Steuer erwischt wurde oder mit einem anderem Verkehrsdelikt in Erscheinung getreten ist, hat großes Interesse, sie wiederzuerhalten. Aber wie? Was ist zu beachten?

Antworten auf diese Fragen bietet wieder eine Einzelberatung bei der Führerscheinstelle des Kreises in Soest, Senator-Schwartz-Ring 21-23, die am Samstag, 20. Mai 2017, von 9 bis 12 Uhr, angeboten wird. Alle Interessierten, die Informationen zur Neuerteilung der Fahrerlaubnis, zur Fahrerlaubnis auf Probe oder zur Überprüfung der Fahreignung benötigen, können diese Gelegenheit nutzen. Auch Mehrfachtäter mit mehreren Punkten können sich melden.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es wird gebeten, den Personalausweis oder den Reisepass mitzubringen.