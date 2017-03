Lennestadt – Zur Jahreshauptversammlung des Kreismusikverbands Olpe e.V. werden alle Mitgliedsvereine am Freitag, 3. März 2017 um 19.00 Uhr in den Probesaal der Meggener Knappenkapelle, Meggener Straße 14 in 57368 Lennestadt eingeladen.

Tagesordnung

1.) Begrüßung

2.) Feststellung der ordnungsmäßigen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der Versammlung

3.) Ehrung der Verstorbenen

4.) Verlesen des Protokolls der letzten Versammlung

5.) Geschäfts- und Tätigkeitsbericht

6.) Kassenbericht – Bericht der Kassenprüfer

7.) Entlastung des Kassierers und des Geschäftsführenden Vorstands

8.) Berichte der Fachleiter

9.) Grußworte

10.) Änderungen der Verbandssatzung (Folgende Paragrafen sollen geändert werden: §2, §3, §12, §13 (6), §14, §15)

11.) Wahlen zum Vorstand (Vorsitzender, Kassierer) 12.) Wahlen zum Beirat

13.) Ehrungen

14.) Beitrag 2017

15.) Festlegung der Jahreshauptversammlung 2018 16.) Antrag Kreismusikfest 2018 oder später

17.) Verschiedenes