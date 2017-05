Kreuztal – Der in der Nacht von Polizeikräften festgenommene 29-jährige Tatverdächtige wurde am gestrigen Tage (Mittwoch 10.Mai) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen dem Haftrichter beim Amtsgericht Siegen vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung und schickte den 29-Jährigen in Untersuchungshaft.