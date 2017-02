Meinerzhagen – „Die Kundenzufriedenheit prägt unser Handeln.“ Gemäß diesem Leitsatz in den Unternehmensgrundsätzen ist Lidl dauerhaft bestrebt, sein gesamtes Filialportfolio qualitativ und quantitativ weiterzuentwickeln, um den Kunden eine moderne Einkaufsstätte mit optimalen Einkaufsbedingungen zu präsentieren. Daher wurde die Filiale in Meinerzhagen-Valbert, Ihnestraße 5, in den vergangenen Wochen großmodernisiert und eröffnet am 2. Februar 2017 wieder ihre Türen.

Bürgermeister Jan Nesselrath und Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck an der Lidl-Kasse für den guten Zweck

Anlässlich der Wiedereröffnung haben die Lidl-Mitarbeiter in Meinerzhagen-Valbert eine besondere Aktion geplant: Für den guten Zweck nehmen der Bürgermeister Jan Nesselrath sowie der Ortsvorsteher Hans-Gerd Turck um 9 Uhr an der Lidl-Kasse Platz und ziehen die Einkäufe der Kunden über den Scanner. Die gesamten Einnahmen spendet Lidl an eine soziale Einrichtung seiner Wahl.

Aktionen zur Eröffnung

Die Kunden können sich bei einem Besuch der Filiale vom neuen, zukunftsweisenden Konzept des Unternehmens einen Eindruck verschaffen. Bei einer Kaffee- und Backwaren-Verkostung können sich die Kunden von der Qualität der Lidl-Produkte überzeugen. Am Freitag können alle Kunden beim Glücksrad-Gewinnspiel zu Gewinnern werden. Für die Unterhaltung der jüngsten Besucher ist dabei ebenfalls gesorgt. Sie können sich am Samstag beim Kinderschminken in wilde Piraten und zauberhafte Prinzessinnen verwandeln lassen.

Moderner Baustandard

Zu den Modernisierungsmaßnahmen in Meinerzhagen-Valbert gehören die Erweiterung der Verkaufsfläche, ein modernes LED-Beleuchtungskonzept, eine neue Decke, der Anstrich der Wände sowie der Einbau eines neuen Schaufensters. Auch im Außenbereich der Filiale sorgt die Verkleidung der Fassade mit Alucobond und die Errichtung einer Einkaufswagenbox für mehr Attraktivität.

Zuverlässiger Nahversorger

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass der Anspruch der Kunden an die Sortimentsvielfalt, die Warenpräsentation und somit die Verkaufsfläche in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Das Lidl- Sortiment hat sich insbesondere in den „Frischebereichen“ – dazu zählen Frischfleisch und Frischgeflügel, Backwaren und Kühlprodukte – deutlich weiterentwickelt. Den hohen Anforderungen in diesem anspruchsvollen Sortimentsbereich möchte Lidl mit einer modernen und zeitgemäßen Infrastruktur begegnen.

Umfangreiches Sortiment und regelmäßige Sonderaktionen

Lidl bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment mit ca. 1.600 verschiedenen Produkten an. Zu den qualitativ hochwertigen Waren gehören zum Beispiel Molkereiprodukte, Tiefkühlkost, Wurstwaren, Frischfleisch, Frischgeflügel, täglich frisches Obst und Gemüse sowie verschiedene Brote und Backwaren. Das umfangreiche Sortiment an Markenartikeln und Qualitätseigenmarken wird durch eine große Auswahl an Bioprodukten und Fairtrade-Waren ergänzt. Zweimal pro Woche hat Lidl zusätzlich attraktive und preiswerte Aktionsartikel im Angebot. Bei diesen regelmäßigen Sonderaktionen stehen Textilien, Haushalts- und Elektroartikel, Spielwaren oder Freizeitprodukte, oft von Markenherstellern, im Mittelpunkt – zu Preisen, die keinen Vergleich scheuen müssen.

Qualitätskontrolle bei Lidl

Lidl garantiert erstklassige Qualität bei seiner gesamten Produktpalette. Alle Artikel unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Nur Lieferanten, die eine hohe Qualitätsnorm erfüllen, dürfen Lidl beliefern. Zudem sind der hohe Warenumschlag in den Filialen und die kurzen Lieferwege ein wichtiger Frischegarant. Durch wirtschaftliche Kalkulationen erzielen die Einkäufer von Lidl Preisvorteile, die direkt an die Kunden weitergegeben werden. Das alles ermöglicht die hervorragende Lidl-Qualität zum besten Preis.

Service für den Kunden

Der Kunde steht bei Lidl stets im Mittelpunkt aller Bemühungen: Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sind die Grundpfeiler des Erfolgs von Lidl. Deshalb legt das Unternehmen besonders viel Wert auf Freundlichkeit und eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Lidl-Filialen sind übersichtlich aufgebaut, die Warenpräsentation ist bewusst einfach und funktionell. Zugleich erleichtern die großen und gut sichtbaren Preisschilder den Einkauf. Darüber hinaus bietet Lidl bargeldloses Bezahlen mit der EC- und Kredit-Karte an. Ebenfalls besteht für unsere Kunden die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens mit V-Pay, Maestro sowie Visa und MasterCard.