Lippstadt – Bei der Fahrt auf der Horner Straße in südliche Richtung wurde am Montagmorgen eine 36-jährige Frau aus Lippstadt nach eigenen Angaben von einer Biene abgelenkt, die in ihrem PKW herumschwirrte. Diese Ablenkung führte dazu, dass sie nach links von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen touchierte, und sich mit ihrem PKW dann überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die Frau konnte sich selbst befreien und noch telefonieren. Sie wurde mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort konnte sie nach ambulanter Versorgung wieder entlassen werden. Ihr Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden an dem PKW wurde auf zirka 8000 Euro beziffert.