Lippstadt – In der Nacht zu Mittwoch kam es in Lippstadt erneut zum Diebstahl von Fahrzeugteilen aus hochwertigen Fahrzeugen der Marke BMW. In der Ferdinand-Porsche-Straße öffneten die Täter einen schwarzen BMW 740d und entwendeten aus dem Inneren das Tacho- und Navigationssystem. Nur wenige Meter weiter schlugen sie an einem schwarzen BMW 520d die hintere, rechte Seitenscheibe ein, und bauten hier ebenfalls das Tacho- und Navigationssystem aus. Der Wert des Diebesgutes lag deutlich im fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes geben können. Telefon: 02941-91000.