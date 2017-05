Lippstadt – Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr kam auf der Mastholter Straße in Höhe des alten Kasernengeländes zu einem Auffahrunfall. Eine 41-jährige Autofahrerin aus Lippstadt war in Richtung Mastholte unterwegs, als sie ein vor ihre haltendes Fahrzeug übersah, und ungebremst in den PKW einer 36-jährigen Lippstädterin fuhr. Diese und ihre knapp zwei Jahre alte Tochter wurden dabei ebenso verletzt, wie die Unfallverursacherin. Alle Drei wurden mit Rettungstransportwagen in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11000 Euro.